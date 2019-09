Johnson-rådgivar: Kan hale ut tida etter mistillitsvotum

utenriks

Kabinettssekretær Mark Sedwill var måndag til utspørjing i Underhusets konstitusjonskomité. Der vart mekanismane rundt eit regjeringsskifte tema.

Sedwill sa at ein statsminister er forplikta til å trekke seg først når han eller ho kan foreslå ein alternativ kandidat for dronninga. Det må vere ein kandidat statsministeren meiner kan få støtte av eit fleirtal i Underhuset.

Sjølv mista Boris Johnson fleirtalet etter førre vekes dramatikk i Parlamentet. Phillip Lee hoppa av og 21 toryar vart ekskluderte frå gruppa etter å ha stemt mot regjeringa. I helga trekte Amber Rudd seg som statsråd og som medlem av parlamentsgruppa. Han gjekk dermed frå knappast mogleg fleirtal – éi stemme overvekt – til å ha 45 mandat færre enn opposisjonen.

Uthaling ved mistillit

Det har òg vore snakk om mistillitsforslag mot regjeringa. Då har Parlamentet 14 dagar på å komme opp med ein ny statsminister. Ronnie Cowan frå skotske SNP spurde om Johnson i så fall kunne hale ut tida ved å ikkje komme med nokon tilrådingar til dronninga dei dagane.

Sedwill stadfesta dette og meinte statsministeren ikkje er forplikta til å foreslå ein ny statsminister etter eit mistillitsforslag.

Andre moglegheiter

Brexitforkjempar og parlamentarikar Nigel Evans sa at regjeringa kan stille mistillitsforslag mot seg sjølv for å unngå å føye seg etter eit lovpålegg om å be EU utsetje brexit. Då slår den same 14-dagarsfristen inn, og risikoen er at Parlamentet bruker han til å finne ein annan statsminister, skriv The Guardian.

Evans sa òg at regjeringa kan legge fram eit lovforslag som fastset ein konkret valdato. Regjeringa vil ha nyval, men vart nedstemd fredag, og det er venta at dei ikkje får gjennomslag måndag heller.

Vallova krev to tredels fleirtal for å skrive ut nyval, men ei separat lov om valdato vil berre krevje alminneleg fleirtal. Men sjølv det vil vere vanskeleg for ei regjering som har mista fleirtalet i Underhuset.

