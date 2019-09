Israel hevdar Iran har øydelagt hemmeleg atomanlegg

utenriks

Netanyahu hevdar at anlegget vart øydelagt ein gong mellom slutten av juni og slutten av juli etter at iranske styresmakter forstod at Israel hadde oppdaga det.

I ein direktesend TV-tale måndag viste han fram den påståtte staden på ein skjerm i bakgrunnen, samtidig som han viste til eit funn som israelsk etterretning har gjort, eit funn som han kunngjorde for første gong i fjor.

– I dag avslører vi endå eit hemmeleg kjernefysisk anlegg som vart eksponert i arkiva som vi bringa frå Teheran, sa Netanyahu, og hevda at Iran hadde brukt staden til eksperiment knytt til utvikling av atomvåpen.

– Då Iran forstod at vi hadde oppdaga staden, her er kva dei gjorde: Dei øydela staden, dei berre viska det ut, sa Netanyahu, utan å seie noko om kva slags eksperiment som skal ha vorte utførte eller når det skal ha skjedd.

Kunngjeringa kjem berre få dagar før Israel held nyval 17. september.

Då Netanyahu første gong kom med kunngjeringa om at israelsk etterretning hadde nye bevis for at Iran ville utvikle atomvåpen, hevda han at planen kunne setjast i verk når som helst. Men han har ikkje kunna legge fram bevis for påstandane.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har fastslått at Iran har halde seg til atomavtalen frå 2015 inntil iranske styresmakter tidlegare i år varsla at dei ikkje lenger ville overhalde delar av avtalen som følgje av at USA har innført harde sanksjonar mot landet.

(©NPK)