Framleis stor avstand mellom Johnson og Varadkar

utenriks

I ei felles fråsegn omtaler dei møtet på måndag som «positivt og konstruktivt». Dei fann nokon ting dei var samde om, men avstanden mellom dei er framleis stor.

Noko dei var samde om, er forpliktinga til å jobbe for fredsavtalen for Nord-Irland og for å rette opp igjen maktdelingsinstitusjonane der.

Første møte

Møtet i den irske hovudstaden var det første mellom Johnson og Varadkar etter at førstnevnte vart britisk statsminister. Det vart omtalt som eit høve til å betre kjent med kvarandre, og det var ikkje venta at det ville komme nokon store gjennombrot.

– Viss vi kjem fram til ei semje, kjem det til å skje på EU-toppmøtet i oktober, sa Varadkar før møtet.

Begge regjeringssjefane seier dei ønsker å sikre at det finst ein utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia. På ein pressekonferanse før møtet starta, påpeika Varadkar at sjølv etter brexit vil det vere nær kontakt.

– Dersom det blir utan ein avtale, må Storbritannia uansett forhandle om eit nytt forhold til EU. Og blir det ein utmeldingsavtale, må dei forhandle fram ein handelsavtale, sa den irske statsministeren. Han sa òg at han trur ein avtale er mogleg, og at Irland ønsker å vere ein venn og ein alliert for Storbritannia i framtida.

Grensa

Varadkar understreka òg at han ikkje er villig til å gi opp den såkalla backstop-løysinga for irskegrensa.

– Den løysinga er viktig inntil eit alternativ er på plass, men det må vere juridisk og praktisk haldbart, og vi har så langt ikkje fått nokon slike forslag.

Johnson sa det er «ei overflod av forslag», men han ønsker ikkje å dele dei med media. Statsministeren sa òg at han trur det er mogleg å ha fri flyt av varer og menneske over grensa i framtida og lova at britane ikkje vil innføre kontrollar.

– Eg håper EU kan seie det same.

Vil støtte utsetjing

Irlands finansminister, Paschal Donohoe, sa før statsministermøtet at Irland vil støtte ein britisk førespurnad om å utsetje brexit. Han sa òg at Irland ser fram til å få ei betre forståing av synet den britiske regjeringa har på brexit og på den politiske situasjonen i Storbritannia.

Dersom Storbritannia ber om ei ny utsetjing, slik Parlamentet har lagt opp til med lova som vart vedtatt før helga, må EU-landa einstemmig seie ja. EU har sagt at ei utsetjing kan vere aktuelt dersom ho er godt grunngitt.

Fransk nei

I helga sa Frankrikes utanriksminister at ei ytterlegare utsetjing ikkje er aktuelt slik situasjonen verkar å vere no.

– Under dei noverande omstenda seier vi nei. Vi vil ikkje gå gjennom dette kvar tredje månad, sa Le Drian på radioprogrammet Le grand rendezvous søndag.

