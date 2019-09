Det britiske parlamentet blir stengt måndag kveld

utenriks

Den formelle kunngjeringa kom måndag formiddag og er i tråd med det som var venta. Boris Johnson fekk samtykke frå dronninga om å stenge nasjonalforsamlinga ein gong mellom måndag og torsdag denne veka.

Regjeringa har sagt at ho treng tid til å førebu seg på trontalen, som etter planen skal haldast 14. oktober. Likevel er det ei gjengs oppfatning at målet med stenginga er å avgrense Parlamentets moglegheit til å hindre at brexit blir gjennomført 31. oktober – med eller utan ein avtale med EU.

Ei lov som vart vedtatt før helga nettopp for å hindre ein hard brexit, skal etter planen få samtykke frå dronninga og tre i kraft måndag. Regjeringa sa førre veke at ho ikkje ville stenge Parlamentet før lova var kommen i retur frå monarken.

Måndag ettermiddag eller kveld legg regjeringa igjen fram eit framlegg om nyval. Eit liknande forslag vart nedstemt før helga, med tilvising til at lova som vart pressa gjennom av opposisjonen, ikkje var i kraft enno. Regjeringstalsmann James Slack seier dei folkevalde vil bli sende heim i ein dryg månad uansett utfallet av avstemminga på måndag om nyval.

