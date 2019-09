Bercow blir hylla etter at han kunngjorde avgangen sin

utenriks

Dersom Parlamentet måndag kveld går inn for nyval, vil han trekke seg så snart den inneverande sesjonen er over. Det vil i praksis seie måndag kveld, når regjeringa suspenderer nasjonalforsamlinga.

Sjølv om regjeringa måndag vil gjenta forslaget sitt om å halde nyval 15. oktober, er det får som trur han får det nødvendige fleirtalet. I så fall vil Bercow bli sitjande til slutten av oktober og dermed leie trontaledebatten før han gir seg.

Takka

Bercow seier at han ved valet i 2017 lova kona at det ville bli hans siste. Kona var til stades då Bercow måndag varsla avgangen sin, og han takka både henne og dei tre barna under kunngjeringa.

Bercow har sete i Parlamentet i 22 år, dei siste ti som leiaren til forsamlinga.

– Det har vore den største æra i livet mitt, sa Bercow og takka både tilsette og representantar i Parlamentet.

– Eg kunne ikkje gjort dette utan støtte i Underhuset, sa han og ønskte sin etterfølgjer lykke til i jobben med å ta vare på rettane til både kvar enkel representant og heile forsamlinga.

Corbyn først ute

Etter ein runde med applaus der opposisjonen klappa høgast, var det Labour-leiar Jeremy Corbyn som først tok ordet for å takke Bercow.

– Han har fullstendig endra måten jobben hans blir utført på, sa Corbyn. Han understreka òg at han, som sjølv ønsker å leie regjeringa, set pris på ei sterk nasjonalforsamling som stiller den utøvande makta til ansvar.

Også brexitplanleggjaren til regjeringa Michael Gove var full av lovord. Han sa Bercow har prøvd å få regjeringa til å stå til ansvar overfor Parlamentet, slik Parlamentet står til ansvar overfor folket.

– For første gong vil eg slutte meg til det Jeremy Corbyn har sagt. Han seier han ikkje har noko ønske om å avslutte Bercows leiargjerning før tida.

Toryar forlét salen

Samtidig kom Bercows kunngjering dagen etter at regjeringa sa den ville stille ein motkandidat til Bercow i valkretsen hans ved neste val, stikk i strid med politisk sedvane.

Bercow, som er brexit-motstandar, tilhøyrer Dei konservative, men er svært upopulær blant mange av partifellane sine. Det har falle mange tungt for brystet at han tillèt debatten som førte til at opposisjonen tok kontroll over Underhusets dagsorden førre veke og dermed klarte å få gjennom lova som skal hindre ein hard brexit.

Medan parlamentarikarar stilte seg i kø for å takke og skryte av han måndag ettermiddag, var det påfallande kor tynt det vart i rekkene på sida til regjeringa av salen. Svært mange av toryane i Underhuset valde å gå under hyllesta av den markante politikaren.