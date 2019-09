Opposisjonen vil endå ein gong stemme mot tidleg nyval

utenriks

Då Underhuset onsdag vedtok ei lov som opnar for å utsetje brexit i tre månader, foreslo statsminister Boris Johnson å halde nyval 15. oktober. Det vart raskt avvist av Underhuset.

Labour-leiar Jeremy Corbyn ville ikkje gå inn for nyval før han er sikker på at dronninga har samtykt i lovvedtaket onsdag. Det er venta å skje måndag, og regjeringa vil då fremme forslaget om nyval på nytt.

November

Fredag morgon sa Labour-topp Emily Thornberry i eit TV-intervju at partiet vil stemme mot regjeringa også etter at samtykket til dronninga er på plass, skriv The Guardian. Seinare på dagen møtte Corbyn dei andre opposisjonspartia, og dei vart samde om å ikkje gå inn for nyval før tidlegast i november, ifølgje The Guardian.

– Ei stemme for nyval måndag betyr å innrette seg etter Boris Johnsons plan. Då vil han kunne ignorere lovvedtaket som er til behandling i Overhuset. Vi som vil stoppe brexit, pliktar å bli sitjande, stille statsministeren til ansvar og sørge for at han rettar seg etter lova, seier Liz Saville Roberts, leiar for det walisiske nasjonalistpartiet Plaid Cymru.

Ifølgje Sky News seier ho òg at partia er samde om ikkje å stille mistillitsforslag mot regjeringa på måndag.

Treng Labour-støtte

Opposisjonen ønsker å bli sitjande til rundt 19. oktober. Det er dagen då den nye lova pålegg regjeringa å søke EU om endå ei brexitutsetjing, med mindre Parlamentet har godkjent ein ny avtale eller – mot alle forventingar – ein hard brexit.

Vallova krev to tredels fleirtal for å skrive ut nyval. Johnson treng derfor støtte frå rundt 100 Labour-representantar. Onsdag fekk han berre 298 av dei 434 stemmene som er nødvendig. Etter voteringa sa statsministeren at Corbyn må vere den første opposisjonsleiaren nokosinne som takkar nei til eit val.

