Bahamas fryktar svimlande dødstal

Minnis understrekar at orkanen Dorian har ført til vanvitige øydeleggingar. FN anslår at 70.000 menneske på Bahamas treng umiddelbar nødhjelp.

Helseminister Duane Sands var svært direkte i eit intervju med den lokale radiokanalen Guardian Radio 96.9 FM torsdag.

– Dødstalet vil bli betydeleg høgare. Det vil bli eit slåande tal, la meg seie det, seier Sands.

Dorian var ein orkan kategori 5 og også den kraftigaste orkanen registrert i Atlanterhavet nokon gong då den passerte Abaco-øyane og Grand Bahama i øystaten Bahamas, søndag og måndag. Orkanen, som no er nedjustert til kategori 2, slo torsdag inn over kysten av Sør- og Nord-Carolina der meteorologane varsla opptil 2,1 meter stormflo og 300 millimeter regn.

Då vêrsystemet trefte Bahamas, rørte det seg etter kvart svært sakte og vart hengande over Bahamas usedvanleg lenge, noko som bidrog ytterlegare til å forsterke effekten av allereie kraftig stormflo og ekstrem nedbør i området.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av bustadene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er øydelagt fullstendig eller påført store skadar. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 menneske treng mat og reint drikkevatn.

