Undersjøisk observatorium forsvunne i Tyskland

utenriks

Onsdag vart det gjort eit nytt resultatlaust søk etter det 800 kilo tunge observatoriet, opplyser forskingsinstituttet Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Det er andre gongen det er gjort eit slikt søk, og institusjonen vurderer no å be den tyske marinen om hjelp.

Observatoriet har ein verdi på rundt 3 millionar kroner.

– Dataa som det inneheld, er så å seie uvurderlege, seier Geomars prosjektleiar Hermann Bange.

Dykkarar frå universitetet i Kiel har berre funne restar av ein tynnsliten kabel som heldt observatoriet på plass 22 meter under overflata i Eckernförde-bukta, om lag 20 kilometer nordvest for Kiel. Politiet har starta etterforsking av forsvinninga.

Observatoriet var plassert i beskytta farvatn der det er forbode for skip å ferdast. Dermed er det usannsynleg at observatoriet kan ha vorte fanga opp av ein trålar. Plasseringa gjer det òg usannsynleg at det kan ha vorte stole, meiner Geomar.

Geomar ser òg bort frå at observatoriet kan ha vorte tatt av straumar eller vorte flytta på av eit stort dyr, på grunn av vekta og den tunge kabelen som heldt observatoriet på plass.

Forskarane brukte det til å samle inn informasjon om endringar i sjøen. Signala stansa 21. august.

