Ukraina lauslèt MH17-sikta frå varetekt

utenriks

Ukrainsk politi arresterte Vladimir Tsemakh i juni, mistenkt for å ha kjempa for russiskvennlege separatistar i Aust-Ukraina. Påtalemakta meiner han kan koplast til nedskytinga av Malaysia Airlines-flyginga MH17 over Aust-Ukraina. Dei fleste av dei 298 om bord var nederlendarar.

Dommaren som lauslét Tsemakh torsdag åtvara han om å ikkje prøve å flykte, og bad han om å vere tilgjengeleg for avhøyr.

Tsemakh er ukrainsk statsborgar. Onsdag bad 40 medlemmer i EU-parlamentet Ukraina om å sikre at Tsemakh vil vere tilgjengeleg for avhøyr i regi av den nederlandsk-leidde etterforskinga av nedskytinga.

Samtidig melder russiske og ukrainske medium at Moskva skal ha kravd at Tsemakh blir utleverte til Russland som del av ein fangeutvekslingsavtale som skal vere på trappene mellom dei to landa.

Russlands krav om utlevering er ein «underleg førespurnad», meiner nederlandske Kati Piri i EU-parlamentet. Piri meiner russiske styresmakter kan ha til hensikt å hindre at Tsemakh blir stilt for retten.

Nederlandske etterforskarar meiner passasjerflyet vart skote ned med ein rakett som vart sendt inn i Aust-Ukraina frå Russland.

(©NPK)