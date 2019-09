Tysk industriproduksjon fell

utenriks

Lågare etterspørsel frå både innland og utland bidrog til at månadstalet for juli gjekk ned. På årsbasis har tysk industriproduksjon falle 5,6 prosent.

Analytikarar åtvarar om at landet kan hamne i resesjon i år.

– Utviklinga i ordretilgangen i industrien er ei smertefull skildring av den nedovergåande trenden i tysk industri dei siste 18 månadene, seier økonom Carsten Brzeski i ING Bank.

– Sidan starten på året har innanlandske ordrar faktisk falle meir enn utanlandske ordrar, noko som tyder på at globale bekymringar no har nådd den innanlandske økonomien, seier han.

Ordrar til tysk industri frå land utanfor dei 19 eurolanda fall 6,7 prosent i juli.

Finansdepartementet i Berlin peikar på «ulminga i konfliktar i verdshandelen og tilbakehaldne forventningar i fabrikkindustrien» og uttaler at departementet ikkje forventar «noka fundamental betring i industriaktiviteten dei kommande månadane».

Tysdag vart det lagt fram tal frå amerikanske Institute for Supply Management (ISM) som viser at USAs produksjonsindustri byrjar å merke følgja av handelskrigen med Kina. Produksjonen fall i førre månad, for første gong på tre år.

(©NPK)