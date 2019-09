Storbritannia lèt likevel EU-borgarar ferdast fritt

utenriks

I førebuingane til ein mogleg hard brexit 31. oktober gjekk den britiske regjeringa nyleg inn for umiddelbar stans i fri ferdsel over grensa for EU-borgarar så snart utmeldinga var eit faktum. No gjer britane heilomvending, melder Reuters.

I staden for ein brå slutt for retten EU-borgarar har til fritt å busetje seg og jobbe i Storbritannia går regjeringa tilbake til den tidlegare politikken sin om ein mjukare overgang. Dei vil no gi automatisk opphaldsrett i tre år til EU-borgarar som kjem til landet etter 31. oktober, men før utgangen av 2020.

Snuoperasjonen kjem etter varsel om at nokre av dei fleire millionane EU-borgarane kunne ta saka inn for domstolane.

Advokatar stempla planen om full stans 1. november som lite gjennomtenkt. Dei sa han kunne ta rettar frå millionar av EU-borgarar som oppheld seg lovleg i Storbritannia, men som ikkje har søkt om status som formelt etablerte i landet.

Hittil har berre rundt ein million EU-borgarar som bur i Storbritannia, registrert seg for å bli etter brexit. Det er anslått at over tre millionar menneske frå andre EU-land bur i øyriket.

