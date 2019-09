Orkanen Dorian i USA oppgradert til kategori 3

utenriks

Det melder USAs orkanvarslingssenter NHC i Miami, Florida.

Dorian har ført til flaum og masseøydeleggingar på Bahamas og så langt er 20 omkomne registrert der.

Orkanen har sidan ferda over Abaco-øyene og Grand Bahama minka i styrke, men har no byrja å auke på igjen. Natt til torsdag norsk tid vart vindstyrken registrert til 51 meter per sekund. Klokka 23 lokal tid onsdag, som var klokka 4 natt til torsdag norsk tid, låg Dorian 169 kilometer sør for Charleston i delstaten South Carolina. Då bevegde vêrsystemet seg nordover med ein fart på 11 kilometer i timen.

