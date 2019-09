EU vil ikkje seie om unionen vil gå med på å utsetje brexit

utenriks

– Eg kan ikkje kommentere ein hypotetisk situasjon. Dersom det kjem ein søknad om utsetjing, er det opp til medlemslanda å ta stilling til det. Vi har så langt ikkje fått nokon førespurnad om utsetjing, sa EU-kommisjonens talsperson Mina Andreeva på ei pressebrifing i Brussel torsdag.

– Det må finnast ein god grunn for å utsetje prosessen, men kva det kan vere, kan vi snakke om når ein eventuell søknad er kommen, la ho til.

Ho fekk fleire spørsmål om brexit, mellom anna om kommisjonen framleis ser på 31. oktober som utmeldingsdatoen til britane. Onsdag vedtok Underhuset i London ei lov som skal hindre ein hard brexit på den datoen og pålegge statsministeren å be EU om ei utsetjing til januar.

Skal det skje, må alle EU-medlemmene seie ja.

– Vi jobbar framleis ut frå at 31. oktober er datoen som gjeld, ut ifrå Storbritannias krav basert på utmeldingsavtalen som er forhandla fram, sa Andreeva og gjentok dermed EU-kommisjonens velkjente standpunkt.

Ho ville heller ikkje kommentere det faktumet at Boris Johnson ikkje lenger har støtte frå fleirtalet i det britiske Underhuset.

– Han er framleis statsminister og motparten vår, og vi held fram å ha samarbeide med han som det.

Andreeva gjentok òg at EUs dør står open for britane døgnet rundt heile veka og at unionen er villig til å jobbe konstruktivt med konkrete forslag som er i tråd med utmeldingsavtalen.

(©NPK)