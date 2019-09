EU lanserer antiterror-register

utenriks

Registeret vart oppretta ved månadsskiftet og sentraliserer viktige opplysningar som kan brukast til å samordne innsats og finne koplingar i saker mot terrormistenkte, opplyser Eurojust under lanseringa torsdag. Byrået er EUs organ for samarbeid mellom påtalemakter.

Hensikta er å bidra til meir aktiv koordinering og med å identifisere mistenkte personar og nettverk som kan operere på tvers av landegrenser.

– Det internasjonale og multilaterale aspektet ved kampen mot terror og kor viktig det er å dele informasjon er gjort tydeleg i det aukande mengda saker Eurojust er informert om, heiter det i ei pressemelding.

– No som terroristar i aukande grad opererer i nettverk på tvers av grensene, må EU gjere det same. Å ha riktig informasjon tilgjengeleg er avgjerande i kampen mot terror og vil styrke sikkerheita og rettsarbeidet i EU, sa Eurojust-sjef Ladislav Hamran under lanseringa.

Frédéric Baab, som var blant initiativtakarane til registeret, seier det er viktig å unngå at det finst blindsoner. Han seier det nye registeret gir Eurojust «det operasjonelle verktøyet vi treng for å styrke samordninga av etterforskinga i terrorsaker».

Eit knippe EU-land gjekk saman om å opprette registeret etter terrorangrepa i Paris i november 2015, der det raskt vart avdekt forgreiningar på tvers av grensene.

