Boris Johnsons bror gir seg

Årsaka blir oppgitt å vere ein konflikt mellom familielojalitet og omsynet til det beste for nasjonen.

– Spenninga er umogleg å løyse opp i, og det er tid for at andre tar over rollene mine som parlamentsmedlem og minister, skriv veslebror Johnson på Twitter.

Han kjempa mot brexit under valkampen i 2016 og har sidan sagt at landet ikkje bør forlate EU utan ein skilsmisseavtale på plass. Men i juli sa han likevel ja til ei stilling i utdanningsdepartementet då broren Boris Johnson danna regjering.

Statsministeren har stått hardt på at Storbritannia må forlate EU 31. oktober, uavhengig av om ein skilsmisseavtale som regulerer forholdet mellom partane, er på plass.

