Bolsonaro langar ut mot Bachelet og hyllar Pinochet

Bachelet uttrykte onsdag stor bekymring over dei mange som blir drepne av politiet i Brasil.

– Berre i Rio de Janeiro og São Paulo er 1.291 menneske drepne av politiet hittil i år, sa Bachelet under ein pressekonferanse og påpeika at dette er ein auke frå same periode i fjor.

– Dei siste månadene har vi òg sett korleis det demokratiske handlingsrommet har krympa, først og fremst ved dokumenterte angrep mot menneskerettsforsvararar, innføring av restriksjonar for sivilsamfunnet og angrep mot utdanningsinstitusjonar, sa Bachelet.

– Modig politi

Bolsonaro slo hardt tilbake og skuldar Bachelet for å blande seg inn i Brasils indre forhold «ved å angripe vårt modige politi og forsvar».

Kort tid etter følgde han opp kritikken mot FNs høgkommissær for menneskerettar, som var president i Chile frå 2006 til 2010 og frå 2014 til 2018.

– Bachelet seier at det demokratiske handlingsrommet krympar i Brasil. Ho gløymer at hennar eige heimland ville ha vorte eit nytt Cuba dersom det ikkje var for dei som hadde mot til å stanse venstresida i 1973, inkludert far hennar, ein kommunistgeneral, sa han.

Torturert til døde

Bachelets far vart tatt til fange og torturert til døde då general Augusto Pinochet kom til makta i eit militærkupp i Chile i 1973.

Michelle Bachelet vart òg arrestert av Chiles hemmelege politi og torturert i fangenskap, og ho flykta seinare i eksil. Pinochet styrte Chile med hard hand fram til 1990.

Bolsonaro har sjølv ei fortid som offiser i den brasilianske hæren og har tidlegare hylla dei militære kuppmakarane som styrte Brasil frå 1964 til 1985.

Chile reagerer

Bolsonaros utsegner får sitjande president i Chile, Sebastián Piñera, til å reagere.

– Meiningar bør uttrykkast med respekt. Eg er ikkje på nokon måte samd med det president Bolsonaro seier om ein tidlegare president i Chile, og spesielt ikkje når det gjeld eit så smertefullt tema som døden til far hennar, seier han.

