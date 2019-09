Billie Eilish oppmodar til klimastreik

utenriks

– Jorda vår blir varma opp raskare enn nokosinne, innlandsisen smeltar, hava våre stig, dyrelivet vårt blir forgifta, og skogane våre brenn, skriv den 17 år gamle amerikanske artisten til dei 37 millionar følgjarane sine på Instagram.

Eilish oppmodar vidare fansen til å streike for klimaet under FNs klimatoppmøte i New York seinare i månaden.

– Millionar av menneske over heile verda oppmodar akkurat no leiarane våre til å vakne, skriv Eilish, som lenkar til nettsida Global climate strike og ein video med den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

– Klokka tikkar. Fredag 20. september og fredag 27. september kan de la stemmene dykkar bli høyrde. Gå ut i gatene, skriv Eilish.

(©NPK)