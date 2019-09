Tory-opprørarar blir kasta ut av partiet

utenriks

På førehand var det varsla at dei som valde å stemme med opposisjonen for å hindre ein hard brexit, kan rekne karrieren sin i Det konservative partiet for å vere over.

Kort tid etter at Parlamentet tok kontroll over prosessen og dagsordenen på onsdag, byrja regjeringa jobben med å ekskludere opprørarane.

– Sjefinnpiskaren snakkar med dei konservative parlamentsmedlemmene som ikkje stemte med regjeringa denne kvelden. Dei vil få partipisken inndratt, sa ein talsmann for Johnson til Reuters seint tysdag kveld. Det siste uttrykket betyr at dei blir kasta ut av parlamentsgruppa – og i praksis av partiet – men dei beheld framleis plassen i Underhuset.

Totalt 21 medlemmer er dermed på veg ut, inkludert fleire personar som inntil nyleg var statsrådar og éin av leiarkandidatane frå tidlegare i sommar, Rory Stewart.

Blant dei som ryk ut, er Nicholas Soames, Winston Churchills barnebarn, melder Reuters.

– Eg har vorte informerte av innpiskaren, ein venn eg er svært glad i, at det onsdag vil vere den triste plikta hans å skrive til meg og seie at eg er ute etter 37 år som parlamentsmedlem for toryane, seier Soames.

– Det er krigens gang. Eg visste kva eg gjorde, legg han til.

Regjeringa hadde før den oppheita debatten på tysdag gjort det klart at dei som gjekk mot Johnson i Parlamentet, vil bli fråtatt retten til å stille til val for toryane ved neste korsveg.

