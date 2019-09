Kampen om brexitutsetjinga inne i andre akt

utenriks

I samsvar med vedtaket frå dagen før starta parlamentarikarane hurtigbehandlinga av eit lovforslag om å pålegge statsministeren å be Brussel om meir tid. Det kan ende med statsminister Boris Johnsons andre nederlag på like mange dagar i Underhuset.

Målet med debatten på onsdag, som kjem etter ein dramatisk tysdag i nasjonalforsamlinga, er å hindre at britane går ut av EU utan ein avtale i slutten av oktober. Parlamentarikarane tok kontroll over dagsordenen for å tvinge fram ein debatt før dei blir sende heim av statsministeren neste veke.

Nyval?

Johnson har varsla at dersom han taper igjen onsdag, vil han foreslå nyval 14. eller 15. oktober. Å vedta nyval krev to tredels fleirtal, noko som inneber at Johnson treng støtte frå rundt hundre Labour-representantar.

Tidlegare på dagen sa opposisjonspartiet at dei ikkje har tenkt å bli med på forslaget. Sjølv om Labour-leiar Jeremy Corbyn i utgangspunktet ønsker eit nyval velkommen, er det mange i partiet som ikkje vil seie ja før dei er trygge på at det er sett ein stoppar for ein hard brexit.

For statsministeren er situasjonen omvendt. Han ønsker seg ikkje eit nyval, men han vil heller ikkje skuve brexit endå lenger ut i tid.

– Eg vil ikkje ha eit nyval, de vil ikkje ha eit nyval. Men om Parlamentet stemmer for dette i morgon, må vi bestemme oss for kven som skal dra til Brussel og be om ei utsetjing, sa Johnson tysdag kveld.

Situasjonen har ikkje vorte enklare etter at regjeringa mista fleirtalet i Parlamentet då Phillip Lee hoppa av tysdag og 21 konservative opprørarar vart ekskluderte frå partiet.

Utsetjing – ikkje løysing

Dersom forslaget på onsdag blir vedtatt, er britane framleis avhengige av at EU-landa einstemmig går med på ei utsetjing. Det står òg att å sjå om den fastlåste brexitsituasjonen i Storbritannia er noko betre i januar. Det som blir debattert denne veka, skuvar berre på problemet, det løyser ikkje den gordiske knuten EU-utmeldinga har vorte.

Sir Oliver Letwin, som opna ballet tysdag, legg ikkje skjul på at det blir vanskeleg å komme fram til ei semje innan utgangen av januar, men meiner regjeringa ikkje har ein sjanse til å klare det innan 31. oktober.

– Vi er mellom borken og veden, og denne gongen er veden å føretrekke framfor borken, sa han i Underhuset.

(©NPK)