Iran gir Europa ytterlegare to månader på å redde atomavtalen

Rouhani åtvarar om at landet vil trekke seg ytterlegare ut av atomavtalen dersom Europa ikkje gjer meir for å verne Iran mot USAs sanksjonar innan 5. september. Han åtvarar om at det tredje steget i landet med å bryte avtalen vil vere det viktigaste og få «ekstraordinære effektar».

– Eg trur det er lite sannsynleg at vi vil nå eit resultat med Europa innan i dag eller i morgon. Europa vil få ytterlegare to månader til å oppfylle forpliktingane sine, seier Rouhani ifølgje statleg TV, melder Reuters.

Iran vil halde fram med planar om å bryte avtalen ytterlegare og trappe opp atomaktiviteten, legg han til.

15 milliardar dollar

Fråsegna kjem samtidig som iranske tenestemenn gir blanda signal som svar på eit fransk forslag om å redde atomavtalen ved å tilby Iran omtrent 15 milliardar dollar i kreditt fram til årsskiftet – dersom landet igjen oppfylller avtalen fullstendig.

Viseutanriksminister Abbas Araghchi uttrykkjer likevel tvil om at ein slik plan kan gjennomførast raskt nok.

– Å gå tilbake til full implementering av atomavtalen ventar på mottakinga av 15 milliardar dollar over ein fire månaders periode. Elles vil prosessen med å redusere Irans forpliktingar halde fram, seier Araghchi.

Overskrid avtalen

Atomavtalen som vart signert i 2015, gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet og legg sterke avgrensingar på Irans atomprogram. Ifølgje Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) hadde Iran etterlevd forpliktingane sine fram til president Donald Trump trekte USA ut av avtalen i fjor.

Iran har i to omgangar trappa opp anrikinga av uran sidan den gongen, etter at USA gjeninnførte sanksjonar mot landet.

Dei europeiske landa som underteikna avtalen – Frankrike, Storbritannia og Tyskland – ønsker å vidareføre han, men har ikkje klart å omgå sanksjonane som USA einsidig innførte.

