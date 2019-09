Huawei skuldar USA for cyberangrep

utenriks

Huawei meiner òg at USA prøver å bryte inn i informasjonssystema til selskapet.

USA har skulda Huawei for å vere ein tryggingsrisiko, noko selskapet har avvist at det er. Selskapet uttaler onsdag at amerikanske tenestemenn bruker «omsynslause middel» for å forstyrre verksemda.

Selskapet har ikkje lagt fram noko bevis på skuldingane, og ein talsperson for selskapet seier dei ikkje kan gi ytterlegare detaljar.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har mellom anna ført til auka toll på eksportvarer og sterke restriksjonar på Huawei i den amerikanske marknaden, men selskapet har likevel lagt fram svært gode resultat.

Ifølgje ei fråsegn frå Huawei har FBI-agentar pressa tilsette til å samle informasjon om selskapet. Selskapet opplyser òg at amerikanske styresmakter har gjennomført cyberangrep mot Huawei, men gir ingen indikasjon på om dei lykkast.

(©NPK)