Hongkongs leiar skrotar lovforslag som utløyste masseprotestar

Lam kom med stadfestinga i ein tv-tale onsdag.

Aksjemarknadene i Hongkong steig kraftig etter at meldingane først vart publiserte av South China Morning Post tidlegare onsdag.

Ei permanent skroting av lovforslaget var hovudkravet til demonstrantane då protestbølgja braut ut i Hongkong i juni. Då Carrie Lam 15. juni la forslaget i ein skuff, auka demonstrasjonane i omfang.

Lovforslaget opna for å utlevere hongkongkinesarar til Fastlands-Kina for straffeforfølging. Demonstrantane kravde at lovforslaget vart formelt tilbaketrekt, og dei siste tre månadane har Hongkong vore ramma av dei største demonstrasjonane i nyare tid.

Sidan har fire krav, som blir omtalte som ufråvikelege, komme til: Carrie Lam må gå av, politivald må granskast, arresterte demonstrantar må lauslatast og befolkninga må få større demokratisk fridom.

Millionar har demonstrert i gatene i byen gjennom sommaren. Studentar og unge står i spissen for demokratirørsla, som fryktar at auka innverknad frå Beijing vil føre til at dei mistar dei spesielle rettane sine. Stadig fleire protestar har òg vore retta mot politivald, og kravet om at Carrie Lam må gå av.

Streikar, trafikk-kaos og stengde flyplassar har bidratt til auka usikkerheit. På børsane har Hang Seng-indeksen falle meir enn 10 prosent sidan protestane braut ut. Onsdag enda den opp 3,9 prosent.

