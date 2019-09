Dødstalet stig til sju i Bahamas

utenriks

Det er Bahamas' statsminister Hubert Minnis som opplyser at dødstalet no har stige frå fem til sju. Han seier vidare at dødstalet er venta å stige ytterlegare når omfanget av øydeleggingane på Abaco-øyane og Grand Bahama er avklart.

På ein pressekonferanse tysdag sa Minnis at dei to siste dødsoffera var skadde personar som vart frakta til sjukehus på øya New Providence.

Minnis har floge over Abaco-øyane og sett på områda og planlegg å gjere det same over Grand Bahama når vêrforholda tillèt det.

Han seier at han såg grupper med menneske som veiva med gule klesplagg for å påkalle merksemd. Redningsmannskap har problem med å nå fram til folk på grunn av vassmassane i områda. Minnis anslår at 60 prosent av husa i Marsh Harbor var øydelagde og han såg minst eit lokalsamfunn der alle hus var fullstendig raserte.

(©NPK)