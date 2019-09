Orkanen Dorian svekt til kategori 3

utenriks

Orkanen som trefte land søndag, har svekt seg etter å ha vore oppe i ein vindstyrke på over 80 meter per sekund. Tysdag var Dorian ein orkan i kategori 3 med vindstyrke på 57 sekundmeter, opplyser amerikanske meteorologar like etter klokka 7.

Folk blir bedne om å halde seg innandørs, og uvêret gjer at redningsmannskap enno ikkje kan nå fram til dei hardast ramma områda.

– Øydeleggingane er omfattande og manglar sidestykke, seier Bahamas' statsminister Hubert Minnis.

Amerikanske meteorologar anslår at Dorian vil halde fram å herje med Bahamas tysdag, før det er USAs tur onsdag og torsdag.

Sit på hustak

Vinden er langt frå den einaste bekymringa for folk i dei utsette områda. For når orkanen beveger seg så sakte som dette, og heng over område slik han har gjort over Bahamas, medfører det store mengder nedbør og stormflo over tid. På Bahamas har folk som trudde dei skulle bli redda, no sete på hustaka sine i over eitt døgn med fleire meter vatn under seg.

Så langt er fem personar stadfesta omkomme i øystaten, alle på Abaco-øyane, men det blir frykta at talet vil stige når uvêret er passert, vatnet trekker seg tilbake og skadane blir synlege. Stormflo har ført til at vatnet er stige med opptil sju meter.

– Redningsmannskap vil reise til Abaco så snart som mogleg for ei fullstendig og skikkeleg kartlegging av situasjonen og identifisering, seier statsministeren.

Kryp mot USA

Vêrsystemet har bevegd seg stadig saktare mot USA. Det er dårlege nyheiter for Bahamas, som har hatt vinden og regnet piskande over seg i to døgn, men betre for USA, som kan håpe på at vinden vil minke ytterlegare medan Dorian sakte kryp nærare den amerikanske kysten.

– Orkanen vil halde fram frå Grand Bahama tysdag morgon og bevege seg farleg nær austkysten av Florida seint tysdag og fram til onsdag kveld. Deretter vidare farleg nær kysten av Georgia og South Carolina onsdag kveld og torsdag, opplyser det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC i Miami.

Masseevakueringar

Alle dei tre delstatane har sett i gang evakuering av innbyggarar ved kysten, noko som rammar bortimot ein million personar. Det er alarmberedskap i North Carolina og Virginia, som ligg lenger nord. Frykta er at uvêret skal føre til livstruande flaum, sjølv om auget til orkanen ikkje treffer land.

Då Dorian trefte Abaco og Grand Bahama hadde orkanen full kraft som kategori 5 orkan, med vindstyrke på opptil 82,5 meter per sekund. Det var like kraftig som den sterkaste orkanen som er målt av dei som har treft land, Labor Day-orkanen i 1935.

– Sjølv om han ser ut til å bli stadig svakare, er Dorian framleis ein kraftig orkan dei neste dagane, heiter det i meldingane frå NHC.

