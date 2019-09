Minst 16 drepne i sjølvmordsangrep i Kabul

utenriks

– 16 drepne, 119 skadde i angrepet i går kveld. Årsaka til eksplosjonen var ein traktor full av eksplosiv, seier talsmann for innanriksdepartementet i Kabul, Nasrat Rahimi, tysdag morgon.

Eksplosjonen skjedde nær Green Village aust i Kabul, eit strengt vakta bygningskompleks der det bur mange utlendingar, der mange organisasjonar har kontora sine og der det er restaurantar, eit treningssenter og eit spa. Styresmaktene opplyser i ei Twitter-melding at politiet evakuerte 400 utlendingar frå Green Village og fekk dei plassert på ein trygg stad.

Talibans talsmann Zabiullah Mujahid opplyser at ei bilbombe først fjerna «hindringar» og at fleire av mennene deira deretter tok seg inn på området for å angripe «den attverande fienden».

Rahimi opplyser at bilbomba fekk ein bensinstasjon til å eksplodere, men han avviser at Taliban-krigarar tok seg inn på området.

Sivile drepe

New York Times' korrespondent i Kabul, Mujib Mashal, melde på Twitter måndag at minst 30 menneske ifølgje regjeringskjelder er drepne.

Lokale journalistar, som viser til tryggingskjelder, melder òg om drepne og såra, blant dei barn. Fleire bygningar skal ha fått store skadar.

Politi og spesialstyrkar omringa området, der det ifølgje ubekrefta meldingar vart melde om samanstøytar med opprørarar.

Ikkje første gong

Green Village, som ligg få kilometer frå flyplassen i Kabul, vart òg ramma av eit sjølvmordsangrep i januar. Fire menneske vart drepne og 90 vart såra i det angrepet.

Det har vore 18 større angrep i Kabul hittil i år. Minst 193 menneske er drepne og rundt 900 menneske er såra i angrepa, ifølgje ei oversikt frå nyheitsbyrået DPA.

Angrepet på måndag kom samtidig med at president Donald Trumps spesialutsending Zalmay Khalilzad er i Kabul, for å diskutere ein avtale USA er i ferd med å inngå med Taliban.

(©NPK)