Lang dags ferd mot brexitdebatt

utenriks

Sommarferien er formelt over for dei britiske parlamentarikarane når dei samlar seg i «alle parlamenters mor» klokka 14.30 lokal tid tysdag. Alle er innstilte på det som kan bli ein bitter kamp mot ein hard brexit, men det er òg ein del faste postar som skal gjennomførast.

Når representantane har komme seg godt på plass, skal dei mellom anna ta imot Underhusets ferskaste representant. Liberaldemokraten Jane Dodds frå Wales møter for første gong. Dermed får motstandarane av ein hard brexit endå ei stemme, noko som er viktig på ein dag då alle stemmer tel.

Forklaringar

Boris Johnson skal gjere greie for G7-møtet i Frankrike for ei dryg veke sidan, men før han slepper til, risikerer han ein reprimande frå parlamentsleiar John Bercow for planane om å suspendere forsamlinga, skriv Politico. Nyheitsnettstaden ventar òg at både suspenderinga og brexit blir tatt opp når Labour-leiar Jeremy Corbyn kjem med tilsvaret sitt til forklaringa.

Rundt middagstider, etter eit par timar med debatt, kan Bercow setje strek og overlate ordet til brexitplanleggar Michael Gove. Statsråden skal gjere greie for arbeidet med å gjere landet klart til å takle ein hard brexit.

Først etter den debatten er det tid for den første runden i kampen om brexit, som reint formelt startar som ein kamp om dagsorden i Underhuset. Rundt klokka halv sju ventar Politico at ein av brexitmotstandarane formelt brukar regelverket parlamentet har til å be Bercow om ein hastedebatt. Bercow blir antatt å seie ja til dette, i motsett fall kan kampen vere over før han er i gang.

Debatt om dagsorden

Slike hastedebattar munnar normalt ikkje ut i noko vedtak, men tysdag vil han handle om å ta kontroll over dagsordenen for neste dag. Målet er å kunne legge fram eit lovforslag onsdag for å nekte Johnson å ta Storbritannia ut av EU utan ein avtale.

Mellom hasteførespurnaden og debatten skal dei folkevalde elles drøfte eit representantforslag med mål om å redusere luftforureininga. Sjølv om temaet er viktig for mange, er dette eit lovforslag som ingen ventar blir gjennomført.

Ved 19-tida kan parlamentarikarane endeleg ta fatt på kampen om å setje dagsorden – bokstaveleg talt. Eit par timar seinare kjem fasiten på oppgjeret, i form av ei avstemming. Dersom opposisjonen skal vinne fram, må dei lokke nokre konservative til å stemme med dei, noko som kan koste dei karrieren, sidan regjeringa vil nekte dei å stille til val for toryane ved neste korsveg.

Treng hjelp frå motparten

Dei konservative har ikkje fleirtal åleine, men saman med det nord-irske støttepartiet DUP har dei fleirtal. Det skal ikkje mange avhopparane til for å snu eit fleirtal på skarve ti stemmer i ei forsamling av 639, men risikoen er altså stor for dei som trassar Johnson.

Viss Johnsons motstandarar i Parlamentet klarer å ta kontroll over dagsordenen, kan dei onsdag debattere om dei skal forby ein hard brexit. Samtidig er det venta at statsministeren vil komme med eit motforslag om å halde nyval 14. oktober. Det vil i så fall krevje tilslutning frå to tredelar av dei folkevalde.

Då er det Johnson som er avhengig av støtte frå motstandarane sine, inkludert rundt 100 Labour-representantar, ifølgje Politico. Då ligg ballen på Jeremy Corbyns banehalvdel. Han har snakka varmt om moglegheita for å gå til val, men det er ikkje alle i partiet som ønsker det no. Eit titals representantar vil ikkje stemme for nyval før ein hard brexit er uaktuell, skriv Daily Mirrors politiske redaktør Pippa Crerar på Twitter.

Dermed kan utfallet avhenge av korleis opposisjonsleiaren svingar partipisken.

(©NPK)