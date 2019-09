Sju personar sakna etter styrtflod i Kenya

utenriks

Dei sju vart tatt av vassmassane då dei besøkte nasjonalparken Hell's Gate nordvest for Nairobi søndag.

Kenya Wildlife Service (KWS) stadfestar at to er funne omkomme, og at leiteaksjonen gjekk føre seg søndag kveld og natt til måndag. Dei sakna og omkomne er fem kenyanarar, ein lokal guide og ein utlending, oppgir KWS på Twitter.

Det var to andre, overlevande frå gruppa med turistar som varsla om ulykka. Basert på skildringane til vitna er dei sakna antatt omkomne, opplyser kjelder i politiet.

Ifølgje politisjef Marcus Ochola i Rift Valley er det ikkje funne spor etter dei andre enno.

Det har regna kraftig i området, og skaret som skjær seg gjennom landskapet, er no stengt inntil vidare.

(©NPK)