Panda-tvillingar fødde i tysk dyrepark

utenriks

– Meng Meng har vorte mamma – to gonger! Vi er så lykkelege, vi er mållause!, skreiv Zoologischer Garten Berlin på Twitter måndag.

Den første pandaungen vart fødd klokka 18.54 laurdag. Det rosa nøstet var på storleik med ei hand.

– Ho la den vesle skapningen på varsamt vis på magen sin og byrja å varme han på kjærleg vis med dei store potane sine, varm pust og mykje ansiktspels, heiter det i ei fråsegn frå dyreparken.

Ein time seinare fekk den seks år gamle pandamammaen endå ein unge.

Dei to ungane vog til saman litt over 300 gram.

– Meng Meng og dei to ungane hennar har klart seg fint gjennom fødselen og har det bra, seier leiaren og veterinæren i dyrehagen, Andreas Knieriem.

Berlins ordførar Michael Müller gratulerer.

– Heile Berlin er begeistra over desse to nye fødslane. Eg gratulerer Knieriem og teamet hans, seier Müller.

Det var først førre veke at dyreparken stadfesta at Meng Meng var drektig. Ho hadde då para seg med den ni år gamle partnaren sin Jiao Qing i april. I tillegg hadde ho vorte kunstig inseminert for å auke sannsynet for å bli gravid.

Meng Meng og Jiao Qing er utlånte frå Kina. Dei kom til Berlin i juni 2017.

Ikkje alle gleder seg over Kinas pandaprosjekt. Dyrevernsorganisasjonar, blant dei Peta, omtaler dei som «ein måte å få kundar gjennom dørene på», og dei meiner oppdrett av pandaer i fangenskap er i strid med velferda og den naturlege utviklinga til dyra.

(©NPK)