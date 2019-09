Orkanen Dorian tangerer rekord for orkan i Atlanterhavet

utenriks

Kort tid etter at orkanen Dorian feia inn over det nordvestre Bahamas, vart det meldt om enorme øydeleggingar.

Søndag sirkulerte videoar på sosiale medium frå Abaco i Bahamas som viser flaumvatn gjennom gatene i ein ikkje namngitt by, medan fleire andre klipp viser hus som har fått delar av taket rive av, straumlinjer som er rivne ned og bilar velta over ende av orkanen.

Det er førebels ikkje meldt at liv er gått tapt, men svært lite informasjon er kommen frå dei ramma områda.

Det vart meldt om stormflo for Abaco på mellom 5,5 og 7 meter, og det Miami-baserte National Hurricane Center (NHC) kallar «høge, øydeleggande bølgjer».

– Katastrofale tilstandar i Abaco, skriv NHC.

Dorian var då på veg til å rase over øya Grand Bahama med full styrke.

Enorme krefter

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund og vindkast på 98 meter per sekund. Det gjer Dorian like kraftig som den sterkaste orkanen som nokon er gong målt, av dei som har treft land: Labor Day-orkanen i 1935.

Berre éin orkan er målt med endå høgare vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, med vindstyrke på 85 meter per sekund, men den hadde spakna noko då den trefte land. Det hadde ikkje Dorian.

Dei siste meldingane søndag klokka 12 lokal tid frå NHC tydde likevel på at styrken byrja å spakne noko. Dorian er framleis godt over grensa for ein kategori 5 orkan, og vil halde fram å vere det i nokre dagar til, men siste måling viste vindstyrke på 79 meter per sekund.

Dorian var då 70 kilometer aust for Freeport på Grand Bahama, og heile systemet bevegde seg vestover med ein fart på 9 kilometer i timen.

Trist Minnis

Bahamas' statsminister Hubert Minnis uttrykte sorg over øydeleggingane og sa det var umogleg å seie kvar havet slutta og gatene byrja då Dorian piska rundt skjergarden og spesielt ved Abaco.

Ifølgje avisa Nassau Guardian sa Minnis at søndag var «sannsynlegvis den tristaste og verste dagen i mitt liv å måtte tale til folket på Bahamas på».

Styresmaktene bad folk om å ikkje motsetje seg evakuering. Tusenvis av menneske er innlosjerte i skular, kyrkjer og andre meir solide bygningar etter at Dorian trefte øygruppa i Atlanterhavet tidleg ettermiddag søndag lokal tid.

