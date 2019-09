Brexitfrontane blir ytterlegare skjerpt

utenriks

På grunn av statsminister Boris Johnsons varsla suspendering av Parlamentet neste veke, kan politikarane ha så lite som fire dagar på seg til å unngå ein hard brexit. For å hindre at nokon av hans eigne går saman med opposisjonen, truar Johnson med at partikarrieren vil vere over for dei som stemmer mot han.

Dei konservative har eit svært knapt fleirtal i Underhuset, og det skal ikkje mange tory-opprørarar til for å snu det fleirtalet. Dermed kan parlamentarikarane få gjennom lover for å hindre ein hard brexit eller vedta mistillit mot regjeringa.

Utestenging og nyval

Johnson seier til The Times at toryane i parlamentet står overfor eit historisk val: Å støtte hans brexitgjennomføring og satsing på offentlege tenester, eller å la Labour-leiar Jeremy Corbyn ta over og føre landa ut i kaos.

Ifølgje BBC har Johnson på kort varsel og utan forklaring avlyst eit planlagt møte måndag med parlamentarikarar som vil hindre ein hard brexit. I helga trappa han òg opp presset på parlamentarikarane for å få viljen sin. I staden for å true med partipisken, gjorde han det klart at alle som stemmer mot regjeringa no, vil bli ekskluderte frå å stille til val for toryane ved neste korsveg. Med andre ord er karrieren som torypolitikar i praksis over.

Å seie opp parlamentarikarar som ikkje følgjer linja til statsministeren, vil vere «sjokkerande hyklersk», seier tidlegare finansminister Philip Hammond. Han påpeikar ifølgje BBC at åtte av dagens statsrådar ikkje bøygde seg for partipisken då dei stemte mot Theresa Mays brexitavtale tidlegare i år.

Trusselen om ikkje å få stille til val igjen kan få konsekvensar om berre kort tid. BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg ser ikkje bort frå at det kan bli skrive ut nyval allereie om nokre dagar.

– Det er ikkje uunngåeleg, men det kan skje, skriv Kuenssberg.

Ingen garantiar

Sjølv utan eit nyval har regjeringa allereie gjort det klart at dei vil prøve å trenere lovforslag som er meint å hindre eller utsetje brexit. I helga nekta til og med statsråd Michael Gove å garantere at regjeringa vil følgje eventuelle lovvedtak for å stoppe ein hard brexit.

– La oss sjå kva lovforslaga seier, var Goves unnvikande svar til BBCs Andrew Marr.

Det har fått tidlegare justisminister David Gauke til å skrive brev til regjeringsadvokat Geoffery Cox for å krevje ei klargjering etter Goves «tvitydige svar».

– Eg vil setje pris på om du kan gjere det klart at regjeringa vil følgje lova, skriv Gauke. Han legg til at dersom regjeringa nektar, kan det «undergrave institusjonane og verdiane vi har kjær».

Eit døgn igjen

Gauke ser elles ikkje ut til å ha late seg skremme av trusselen om å bli nekta å stille til val igjen dersom han ikkje sluttar rekkene.

– Nokre gonger kjem det til eit punkt der du må velje mellom eigne interesser og interessene til nasjonen, og la interessene til nasjonen komme først, men eg håper det ikkje går så langt, seier han til Sky News.

Med eitt døgn igjen til Parlamentet opnar dørene etter sommaren, er det framleis for tidleg å seie kor langt regjeringa er villig til å gå for å sikre at brexitfristen 31. oktober blir halden – med eller utan ein avtale – eller kor langt motstandarane kan eller vil gå for å hindre ein hard brexit.

BBC Kuenssberg ser ikkje bort frå at regjeringa framleis kan finne ytterlegare måtar å presse parlamentarikarane på.

