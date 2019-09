Brakval for AfD

utenriks

Det politiske sentrumet trekte eit lett sukk då valresultatet vart klart natt til måndag. Frykta var at AfD skulle bli største parti i dei to delstatane i det tidlegare aust.

Slik gjekk det ikkje. Sosialdemokratiske SPD er største parti i Brandenburg, medan statsminister Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU beheld leiarrolla i Sachsen.

Men AfD pustar dei etablerte partia i nakken som aldri før.

– Dette viser at republikken brenn i alle kantar, sa Bernd Baumann frå AfD i Sachsen til fjernsynskanalen ARD då valresultatet var klart.

Nye koalisjonar trengst

CDU og SPD har kategorisk avvist å inngå regjeringssamarbeid med AfD i dei to delstatane. Men valresultatet gjer det umogleg for dei eksisterande koalisjonane å halde fram.

Ekspertar spår no knallharde koalisjonsforhandlingar.

– AfD har bidratt til å svekke SPD og CDU, noko som gjer at det sannsynlegvis må tre parti til for å danne koalisjon i begge desse delstatane, i staden for to parti, som har vore det vanlege, seier professor Elin-Sofie Nesje Vestli ved Høgskolen i Østfold til NTB.

Slike trepartikoalisjonar er vanlegvis mindre stabile enn topartiregjeringar, påpeikar ho.

Vil ha nyval

Björn Höcke, ein kjend AfD-politikar frå delstaten Thüringen, meiner valresultatet viser at storkoalisjonen mellom CDU og SPD på nasjonalt nivå har mista sitt mandat til å regjere. Han krev nyval og ein slutt på «Merkel-æraen».

Politikarar frå regjeringspartia tonar ned tydinga av delstatsvalet.

– Vi kan vinne val. Det er bodskapen i dag, og det er dette det bør handle om i åra som kjem, seier visestatsminister Olaf Scholz frå SPD ifølgje nyheitsbyrået DPA.

«AfD er veldig sterkt, men trea deira veks ikkje inn i himmelen», tvitrar økonomiminister Peter Altmaier frå Merkels CDU.

Stemmefordeling

I Sachsen fekk CDU 32,1 prosent av stemmene, ned frå 39,4 prosent ved valet i 2014. Det er det svakaste resultatet til partiet i Sachsen sidan gjenforeininga mellom Aust- og Vest-Tyskland.

AfD fekk 27,5 prosent av stemmene, opp frå 9,7 prosent for fem år sidan. SPD fekk rekordlåg oppslutning på 7,7 prosent.

I Brandenburg sikra SPD seg ein knipen siger med 26,2 prosent av stemmene, ned frå 31,9 prosent i førre val. AfD fekk 23,5 prosent av stemmene, medan CDU fekk ei oppslutning på 15,6 prosent.

Samtidig går Dei grøne noko fram i dei to delstatane, noko som kan gi partiet ei viktig rolle i koalisjonssamtalane som no er i vente. Dei grøne har i stor grad posisjonert seg som sjølve motpolen til AfD i tysk politikk.

Venstreradikale Die Linke, som dels spring ut av det gamle kommunistpartiet frå DDR, går derimot tilbake.

Distriktsopprør

Delstatane i det tidlegare Aust-Tyskland har vore ein bastion for AfD, som har markert seg som sterkt innvandringskritisk, men òg som eit talerøyr for distriktsveljarar som føler seg gløymde.

– Landsbygda i det tidlegare Aust-Tyskland har opplevd ei ganske stor befolkningsflukt dei siste åra. Då blir infrastrukturen dårlegare, og dei som blir igjen, blir misnøgde, seier Vestli og trekker fram korleis avfolkinga mellom anna har ført til ei svekking av helsetenester, politi og offentleg kommunikasjon i aust.

Ho trur samtidig at AfDs storleik vil gjere det vanskelegare å komme utanom partiet. AfD kan haldast ute av regjeringskorridorane, men andre parti blir nøydde til å ta meir aktivt stilling til dei, spår Tyskland-kjennaren.

