Boris Johnson: – Vil ikkje ha nyval

Johnson slår vidare fast at han ikkje under noko omstende vil be EU om ei utsetjing av brexit og ber Parlamentet slutte opp om forsøka på å sikre ein skilsmisseavtale med Brussel.

Kva som skjer dersom dei folkevalde, blant dei opprørarane i det konservative partiet, ikkje sluttar opp om forsøket hans på å sikre ein avtale, sa Johnson ikkje noko om under den korte kunngjeringa si utanfor Downing Street nummer 10 måndag kveld.

Parlamentet kan då komme til å vedta lover for å hindre ein hard brexit utan avtale med EU, eller vedta mistillit mot regjeringa.

Den britiske nasjonalforsamlinga trer saman for første gong etter sommarferien tysdag. Dei har likevel få dagar på seg, ettersom Johnson vil suspendere forsamlinga i vel ein månad alt frå neste veke.

