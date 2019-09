Argentina innfører valutakontroll

utenriks

– Det er nødvendig å innføre ei rekke ekstraordinære tiltak for å sikre at økonomien fungerer normalt, for å halde oppe aktivitetsnivå, sysselsetjing og for å verne forbrukarane, opplyste regjeringa søndag.

Tiltaka inneber at det blir innført avgrensingar på kjøp av utanlandsk valuta, melder BBC. Eksportretta bedrifter må no søke sentralbanken om løyve til å selje peso for å kjøpe utanlandsk valuta, og for å overføre pengar utanlands.

Sentralbanken opplyser at tiltaka er nødvendig for «å sikre valutastabilitet». Verdien på Argentinas valuta peso har falle kraftig.

Privatpersonar kan framleis kjøpe amerikanske dollar, men må ha løyve viss dei vil kjøpe meir enn 10.000 dollar i månaden. Men det blir ikkje innført avgrensingar på uttak av dollar frå folks eigne bankkontoar, i motsetning til situasjonen under den største økonomiske krisa i landet i 2001.

Det internasjonale pengefondet (IMF) gav i fjor grønt lys for å gi eit lån på 56 milliardar dollar til Argentina. Landet ber no om betalingsutsetjing. IMF gjennomgår kunngjeringa frå Buenos Aires, heiter det i ei fråsegn.

– IMFs stab vil vere i tett kontakt med styresmaktene i tida som kjem, og IMF vil framleis stå saman med Argentina gjennom denne utfordrande tida, uttaler IMF.

Argentina har vore i resesjon sidan 2018. Arbeidsløysa er stigande, og inflasjonen er på over 55 prosent.

