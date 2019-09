AfD går betydeleg fram i tysk delstatsval

utenriks

Vallokalane i dei to delstatane Brandenburg og Sachsen stengde klokka 20 søndag.

Då stemmene var talt opp, viste resultata at parti Kristelegdemokratane (CDU) er største parti i Sachsen, medan Sosialdemokratane (SPD) så vidt vart største parti i nabodelstaten Brandenburg.

Alternativ for Tyskland (AfD) vart nest største parti i begge delstatar.

Dagens maktkoalisjonar vil dermed ikkje kunne halde fram, og politiske kommentatorar spår tøffe forhandlingar for å få på plass levedyktige regionale alliansar som parti og folk vil slutte opp om.

Både CDU og SPD har kategorisk avvist eit mogleg samarbeid med AfD som dei meiner viser «antidemokratiske tendensar».

Stemmefordeling

I Sachsen, fekk Merkels CDU 32,1 prosent av stemmene, ned frå 39,4 prosent ved valet i 2014. Det er det verste resultatet til partiet sidan gjenforeininga mellom Aust- og Vest-Tyskland.

AfD suste frå 9,7 prosent for fem år sidan fram til 27,5 prosent no. SPD fekk rekordlåg oppslutning på 7,7 prosent, noko som gjer det uaktuelt med ein koalisjon med CDU. 66,6, prosent møtte opp for å stemme, mot 49,1 prosent i 2014.

I Brandenburg klarte SPD å sikre knipen siger med 26,2 prosent av stemmene, ned frå 31,9 prosent sist, framfor AfD med 23,5 prosent. Det er tilnærma ei dobling for dei høgreradikale sidan førre val. CDU fekk 15,6 prosent av stemmene – det er ein nedgang på 7,4 prosentpoeng samanlikna med valet i 2014.

Også her har valet engasjert, med oppmøte over 60 prosent, etter at berre 47,9 prosent stemte i 2014.

Krev omval

Leiar for AfD i Sachsen, Jörg Urban, seier trass i godt resultat at partiet vil krevje omvalg fordi delstatsstyresmaktene tvinga partiet til å kutte talet på kandidatar på vallista frå 61 til 30 før valet. Ifølgje delstatsstyresmaktene tilfredsstilte ikkje partiet dei formelle krava, medan leiaren har varsla rettslege skritt for ei ny vurdering av listekuttet.

Ministerpresident Michael Kretschmer frå vinnarpartiet CDU meiner valresultatet uansett er ein siger for eit «vennleg Sachsen», og seier han er optimistisk med tanke på å forme ei ny delstatsregjering, sjølv om det framleis er uklart kva slags koalisjon han kan danne.

Valsiger for Dei Grøne

Resultatet er som venta i dei to delstatane, som ligg i det tidlegare DDR. Der har det høgreradikale og innvandringsfiendtlege AfD hatt stor oppslutning fordi delstatane ligg etter i utviklinga med høgare arbeidsløyse enn i vest, lågare lønningar og sterk framandfiendtleg haldning.

Dei har truleg òg vunne mange veljarar etter at det grøne skiftet har ført til at fleire kolgruver har vorte nedlagde.

Men Dei Grøne er òg ein valvinnar, sjølv om dei strevar med å få oppslutning i dei austlege delstatane.

Dei Grøne fekk 8,6 prosent i Sachsen, ein framgang på 2,9 prosentpoeng frå 2014, og 10,8 prosent i Brandenburg, ein auke frå 6,2 prosent i 2014. Det kan gi partiet ei nøkkelrolle i moglege koalisjonssamtalar.

(©NPK)