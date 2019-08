Stabil inflasjon og arbeidsløyse i EU

utenriks

Arbeidsløysetalet for juli er lågare enn i same månad i fjor, då det var på 6,8 prosent, viser tal frå EUs statistikkbyrå, Eurostat. 6,3 prosent er den lågaste arbeidsløysa som er målt i unionen sidan dei byrja å føre månadleg statistikk over arbeidsløysa i 2000.

Eurolanda tangerte den lågaste målinga sidan 2008, men ligg høgare enn EU-gjennomsnittet med ei arbeidsløyse på 7,5 prosent. Også det er likt med månaden før og lågare enn for eitt år sidan. Då var det 8,1 prosent arbeidslause i dei 19 landa som har euroen som valuta.

Inflasjonstalet frå Eurostat viser ein prisvekst på 1 prosent i dei tolv månadene fram til juli. Anslaget for august er òg på 1 prosent. Mat, alkohol og tobakk er venta å auke med 2,1 prosent i inneverande månad og dermed trekke inflasjonen oppover. Det blir i stor grad motverka av eit forventa prisfall på 0,6 prosent for energi.

(©NPK)