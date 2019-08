utenriks

Domstolen framskunda behandlinga av saka og høyrde torsdag argument frå parlamentarikarane som meiner Johnsons plan er eit ulovleg maktovergrep. Dei bad om ei mellombels tiltak fram til ein full rettsrunde 6. september, melder BBC. Advokaten til regjeringa svarte at det er privilegiet til dronninga å suspendere Parlamentet, og han avviste at dette i det heile er ei sak for domstolen.

(©NPK)