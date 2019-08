Orkan truar Trumps feriestad i Florida

utenriks

Det viser oppdaterte utrekningar som USAs nasjonale orkansenter har gjort.

Dorian er no på veg mot Florida etter å ha flytta seg utanom Puerto Rico. Fredag styrkte orkanen seg til ein kategori 3-orkan, opplyser amerikanske meteorologar.

Ifølgje det nasjonale orkansenteret kan Dorian bygge seg opp til ein kategori 4-orkan innan han treffer austkysten av Florida, og han kan bli den kraftigaste orkanen som rammar delstaten på nesten 30 år. Det blir rekna med at orkanen treffer land måndag.

Mar-a-Lago, Trumps eksklusive golf- og feriestad, ligg i Palm Beach. Presidenten nyttar ofte staden både privat og til viktige politiske møte med amerikanske og internasjonale toppar.

Torsdag kunngjorde Trump at han avlyser det planlagde besøket sitt i Polen på grunn av orkansituasjonen. Trump skulle til Polen for å delta på 80-årsmarkeringa for starten på den andre verdskrigen, men han sender visepresident Mike Pence i staden.

