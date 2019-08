Metoo-profil i Sverige tiltalt for grov ærekrenking

utenriks

Tiltalen vart fredag levert til tingretten i Stockholm, opplyser Daniel Suneson i påtalemakta ifølgje Expressen.

– Eg har vedtatt å ta ut tiltale fordi at opplysninga om at mannen skal ha valdtatt kvinna, er eigna til å utsetje han for forakt frå andre. Då er det ei ærekrenking, seier Suneson.

Cissi Wallin seier til avisa at det er «surrealistisk» at ho no risikerer å bli dømt til to år i fengsel etter at ho i 2017 namngav den kjente TV-profilen Fredrik Virtanen på Instagram og skulda han for å ha valdtatt henne i 2006.

Skuldingane førte til eit stort mediekøyr mot Virtanen. Fleire medium er seinare felte i svenske PFU for måten dei behandla saka på.

Wallin politimelde òg Virtanen i 2012, men etterforskinga vart lagt bort på grunn av mangel på prov.

Etter Instagram-innlegget vart ho sjølv meld av Virtanen for ærekrenkingar.

