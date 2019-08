M5S truar med å droppe nytt regjeringssamarbeid

utenriks

Tidlegare denne veka erklærte dei to partia at dei var einige om å danne ny regjering.

Statsministeren skal framleis vere partiuavhengige Giuseppe Conte, som har leidd det no havarerte regjeringssamarbeidet mellom M5S og den sterkt høgreorienterte Ligaen.

Men fredag åtvara leiaren for M5S Luigi Di Maio om at han kan torpedere det nye regjeringssamarbeidet allereie før det er i gang. Han kravde at PD må godta fleire punkt i partiprogrammet til M5S.

– Viss ikkje er det betre at vi held nyval så raskt så mogleg, sa Di Maio.

PD reagerte raskt og kalla ultimatumet til Femstjernersrørsla «heilt uakseptabelt.»

Politiske analytikarar meiner De Maio prøver å leggje seg på ei hard linje i kampen om ministerpostane i den nye regjeringa. Sjølv ønsker han å behalde jobben som visestatsminister, noko PD prøver å hindre.

Når eller viss partia kjem i mål med regjeringsforhandlingane, må den nye koalisjonen likevel godkjennast av M5S-tilhengjarar i ei nettbasert avstemming.

