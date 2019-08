Johnson meiner motstandarar aukar faren for hard brexit

utenriks

I eit intervju med Sky News seier Johnson at brexitmotstandarar i Parlamentet kan gjere det vanskelegare å oppnå ein ny utmeldingsavtale med EU.

– Eg ønsker å jobbe vidare med å prøve å få til ein avtale, men viss det ikkje går, må vi gjere oss klare til å gå ut likevel, seier Johnson til kanalen.

– Styrkt posisjon

– Ved å førebu oss på å gå ut uansett kva som skjer, har vi styrkt posisjonen vår overfor vennene våre og partnarar i EU. For dei ser at vi meiner alvor. Og her må eg komme tilbake til Parlamentet – eg er redd at jo meir vennene og partnarane våre trur at brexit kan bli stansa og at Parlamentet kan halde Storbritannia i EU, jo mindre sannsynleg er det at dei gir oss den avtalen vi ønsker, hevdar statsministeren.

Utsegna kjem medan både parlamentarikarar, aktivistar og ein tidlegare statsminister frå Johnsons eige parti, John Major, jobbar for å stikke kjeppar i hjula for Johnsons planar. Dei vil både hindre han i å stengje parlamentet i ein dryg månad og forhindre ein hard brexit 31. oktober.

– Vil ikkje bli tilgitt

Johnson gjentar at han meiner det framleis vil bli god tid til å diskutere brexit før utgangen av oktober. Han seier historia ikkje vil sjå med nåde på dagens politikarar dersom brexit ikkje blir noko av.

– Denne politiske generasjonen kjem ikkje til å bli tilgitt viss vi ikkje held løftet vårt om å forlate EU. Det vil gjere varig skade på folks tillit til politikarane, meiner Johnson.

I sommar vann han kampen om partileiarvervet – og tok dermed over som statsminister – nettopp med lovnad om å ikkje la noko komme i vegen for å ta landet ut av EU 31. oktober.

(©NPK)