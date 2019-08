Halvparten av verdas flyktningbarn utan skuletilbod

utenriks

– På skulen får flyktningbarna ein ny sjanse. Vi sviktar flyktningane når vi ikkje gir dei moglegheita til å bygge opp evner og kunnskap dei treng for å investere i si eiga framtid, seier FNs høgkommissær for flyktningar Filippo Grandi i ei pressemelding.

Berre 63 prosent av flyktningbarna i småskulealder får gå på skulen, ifølgje rapporten som UNHCR offentleggjorde fredag. Og berre 24 prosent av dei eldre barna og ungdommane får gå på ungdomsskule og vidaregåande skule.

Ber om meir pengar

Ifølgje UNHCR er pengemangel den direkte årsaka til at tilbodet blir borte når barna blir eldre. Organisasjonen ber derfor landet i verda så vel som private selskap, utdanningsorganisasjonar og donorar om å gi meir pengar for å sikre at flyktningbarn får gå på skule. Pengane skal gå til å bygge skular, utdanne lærarar og gi økonomisk støtte til flyktningfamiliar slik at dei kan sende barna på skulen.

FN-organisasjonen meiner likevel at det beste er om flyktningbarna blir sleppte inn i dei nasjonale skulesystema i vertslanda i staden for eigne skular for flyktningar. Det vil gi dei godkjente kvalifikasjonar dei kan bruke til å ta høgare utdanning eller gå i lære, påpeikar UNHCR.

UNHCR peikar òg på at flyktningjenter langt oftare går glipp av skulegang enn gutar. Dette kostar landa i verda store summar i tapt produktivitet, ifølgje utrekningar gjort av Verdsbanken som blir sitert i rapporten.

Utan skule på greske øyar

Fleire tusen flyktningbarn i Europa er blant dei som blir nekta eit skuletilbod, ifølgjeUNHCRs rapport.

Han slår fast at blant dei drygt 4.600 flyktningbarna som er på greske øyar, har berre ein tredel skuletilbod. Dei lokale skulane på øyane er små og har ikkje kapasitet til å ta imot flyktningbarna. Hellas får ros for å ha gjort ein stor jobb for å få flyktningbarna på fastlandet inn i skulesystemet. Men FNs høgkommissær krev at alle barna får skulegang.

Europa blir refsa av Gordon Brown, FNs spesialutsending for global utdanning, i eit sluttord til rapporten.

– For nesten 70 år sidan samla verdssamfunnet seg om flyktningkonvensjonen som eit svar på Europas flyktningkrise etter krigen. Den medkjensla flyktningar vart møtt med den gongen, blir ikkje gitt til dagens flyktningar. Dei som risikerer livet i forsøket på å nå Europa, møter i beste fall likegyldigheit, i verste fall open fiendskap, skriv Gordon Brown i sluttordet sitt til rapporten.

Han peikar på at landa som tar imot flyktningar, må bere byrda åleine, med lite hjelp frå dei europeiske partnarane sine.

– Vi må ikkje nøye oss med å hjelpe flyktningar til å overleve. Vi må gi dei verktøy til å vekse, bli uavhengige, sjølvforsynte og heile individ, skriv han.

