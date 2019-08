Dystre utsikter for Det store barriererevet

utenriks

Årsaka til at utsiktene no er endå dårlegare, er at fleire korallar har døydd eller vorte skadde som følgje av såkalla korallbleiking – som inneber at korallane mistar farge.

Klimaendringane er den største trusselen mot Det store barriererevet, slår rapporten fast som vart offentleggjort fredag.

Det offentlege tilsynsorganet Great Barrier Reef Marine Park Authority er ansvarleg for korallreva. Dei gir ut ein rapport om tilstanden kvart femte år.

Betydelege grep mot klimaendringane må takast over heile verda dersom nedbrytinga av økosystema på korallreva skal bremsast, heiter det i rapporten.

Andre truslar mot korallreva er økonomisk utvikling langs kysten, avrenning frå område på land og menneskelege aktivitetar som ulovleg fiske.

Det store barriererevet er det største korallrevet i verda og strekker seg over eit området på 345.400 kvadratkilometer ved kysten av nordaustlege delar av Australia.

Det har vorte anslått at heile 25 prosent av artene i havet lever på eller ved korallrev. Omtrent det tropiske korallrevet i alle verda vil truleg døy viss den globale oppvarminga går over 2 grader, ifølgje FNs klimapanel (IPCC).

(©NPK)