Colombia på veg mot ny væpna konflikt

Colombias fredstribunal har utskrive arrestordre på fire opprørsleiarar som i ein video torsdag varsla væpna kamp i det søramerikanske landet.

Blant dei fire leiarane er Ivan Marquez, den tidlegare FARC-geriljaens sjefforhandlar i dei norskstøtta colombianske fredsforhandlingane.

– Noreg beklagar djupt avgjerda frå ei lita gruppe tidlegare FARC-leiarar om å gå til væpna kamp. Vi kan ikkje tillate at fredsprosessen i Colombia blir reversert. Det er viktigare no enn nokon gong å stå samla for fred, skriv utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Twitter.

Marquez, som eigentleg heiter Luciano Marin, er i videoen omgitt av rundt 20 tungt væpna menn. Blant desse er den tidlegare FARC-leiaren Seuxis Hernandez – betre kjent som Jesús Santrich.

Set inn hæren

Marquez skuldar Colombias regjering for å ha brote med føresetnadene i fredsavtalen som vart inngått i 2016. Han viser til at fleire hundre venstreorienterte aktivistar og tidlegare geriljamedlemmer har vorte drepne sidan FARC la ned våpena.

Colombias høgreorienterte president Ivan Duque, som har vore motstandar av fredsprosessen, vil setje inn hæren for å stanse Marquez og gruppa hans.

– Eg har gitt ordre om å danne ei spesialgruppe som skal forfølgje desse kriminelle, seier Duque.

Skuldar Maduro

– Vi tilbyr 3 milliardar peso for opplysningar som kan føre til arrestasjonen av kvar av medlemmene, seier presidenten. Summen utgjer 7,7 millionar kroner.

– Gruppa er ikkje ei geriljarørsle, men ein gjeng narkosmuglande terroristar som får ly og støtte av Nicolás Maduros diktatur i Venezuela, seier Duque.

Tidlegare i sommar oppgav Human Rights Watch (HRW) i ein rapport at fredsavtalen har skapt eit tomrom i austlege delar av Colombia som har vorte fylt opp av væpna grupper, og områda har vorte herja av ei drapsbølgje.

Fleire væpna grupper kjempar ifølgje HRW om narkotikaruter og kokaplantasjar som FARC-opprørarar har etterlate seg.

Norsk rolle

Etter fredsavtalen vart inngått i 2016, lova FARC å legge ned våpena og betale for oppreisning til offer. Samtidig vart geriljagruppa omgjort til eit politisk parti og garantert ti sete i nasjonalforsamlinga i landet.

Partiet tar avstand frå utbrytarane som no varslar væpna kamp.

Noreg og Cuba la til rette for fredsavtalen i 2016, som i Colombia har vore omstridt både på den politiske høgresida og blant FARC-tilhengarar.

