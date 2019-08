Uppsala tingsrett evakuert etter trussel – tre personar blir avhøyrde

utenriks

– VI har evakuert tingretten etter ein trussel som har komme inn, seier polititalsperson Linda Wideberg.

Politiet stadfestar at det er komme inn ein trussel, men vil ikkje gi nokon ytterlegare kommentar. Trusselen vart meld inn rundt halv ni torsdag.

Aftonbladet får opplyst at det dreier seg om ein bombetrussel. Det skal ikkje vere personar inne i rettsbygget.

Sveriges Radio skriv at det er ei bombegruppe på veg til staden, og at tre personar er henta inn til avhøyr. Dei tre skal ikkje vere mistenkte for lovbrot på det noverande tidspunktet.

– Dei tre var på staden og vi tok dei roleg inn til avhøyr. Dei var der på eit tidspunkt som gjorde at vi fann dei interessante, seier Wideberg.

(©NPK)