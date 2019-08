Tidlegare FARC-forhandlar varslar ny væpna kamp i Colombia

utenriks

– Vi kunngjer til verda at den andre «Marquetalia» har byrja under vernet av folkeretten, som tillèt folk i alle verda til å stå opp med våpen mot undertrykking, seier Marquez i ein video som vart publisert på YouTube torsdag.

«Marquetalia» viser til delane av Colombia som var under FARCs kontroll etter borgarkrigen – «La Violencia» – på 1940- og 50-talet.

Marquez, som eigentleg heiter Luciano Marin, er omgitt av rundt 20 tungt væpna menn i videoen. Blant desse er han tidlegare FARC-leiaren Seuxis Hernandez – betre kjent som Jesús Santrich.

Den tidlegare fredsforhandlaren Marquez skuldar Colombias regjering for å ha brote føresetnadene i fredsavtalen som vart inngått i 2016. Han viser til at fleire hundre venstreorienterte aktivistar og tidlegare geriljamedlemmer har vorte drepe sidan FARC la ned våpena.

– Svært bekymringsfullt

Ein representant for Colombias regjering kallar fråsegna til Marquez' som svært bekymringsfull.

– Dessverre så har desse personane allereie gjort det klart med handlingane sine at dei har snudd ryggen til fredsavtalen, seier freds-kommisjonær Miguel Ceballos til radiostasjonen Blu.

Etter inngåinga av fredsavtalen i 2016 lova FARC å legge ned våpena og betale for oppreisning til offer. Samtidig vart geriljagruppa omgjort til eit politisk parti og garantert ti sete i nasjonalforsamlinga i landet.

Noreg var saman med Cuba tilretteleggjar for fredsavtalen, som i Colombia har vore omstridd både på den politiske høgresida og blant FARC-tilhengarar.

Trekte seg frå nasjonalforsamlinga

Colombias høgreorienterte president Ivan Duque, som har vore motstandar av fredsprosessen, har førebels ikkje kommentert fråsegna til Marquez.

Marquez fekk eitt av seta som vart tildelte FARC etter fredsavtalen, men han trekte seg etter at Jesús Santrich vart arrestert. På ein plakat bak dei to tidlegare FARC-leiarane i videoen står det skrive: «Mens det er ein kamp å kjempe, er det håp om å vinne».

Det har tidlegare vorte anslått at 7.000 FARC-soldatar la ned våpena som følgje av fredsavtalen, men at rundt 1.200 utbrytarar framleis held stand.

FARC-sjefen beklagar

Rodrigo Londoño, som tidlegare var den øvste leiaren til FARC-geriljaen og som no leier det politiske partiet ved same namn, tar avstand frå sine tidlegare medsamansvorne. I eit intervju med Blu Radio beklagar han overfor verdssamfunnet og dei colombianske medborgarane sine.

– Eg har blanda kjensler. Det er ei uheldig utvikling, men på same tid gjer det at ting verkar klarare. Dette avsluttar det tvitydige som har oppstått over tid i ein komplisert situasjon, seier han.

Han slår fast at fleirtalet av FARC-krigarane har halde seg til fredsavtalen trass i den forverra tryggingssituasjonen.

Fredsavtale under press

Tidlegare i sommar hevda Human Rights Watch at fredsavtalen i 2016 har skapt eit tomrom i austlege delar av Colombia som har vorte fylt opp av væpna grupper, og områda har vorte herja av ei drapsbølgje.

Fleire væpna grupper kjempar ifølgje rapporten om narkotikaruter og kokaplantasjar som FARC-opprørarar har etterlate seg.

Marquez gjekk også i januar hardt ut mot fredsavtalen i ein video. Han viste til at 400 lokale leiarar og 85 tidlegare FARC-soldatar hadde vorte drepne sidan fredsavtalen tok til å gjelde.

Colombias tidlegare president Juan Manuel Santos, som fekk Nobels fredspris i 2016, seier det må slåast hardt ned på FARC-utbrytarar som tar til våpen igjen. Samtidig slår han òg fast at eit stort fleirtal av dei tidlegare geriljamedlemmene framleis innrettar seg til fredsavtalen.

(©NPK)