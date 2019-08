Fire europeiske land mistar status som meslingfrie

utenriks

Dei fire landa er Storbritannia, Albania, Tsjekkia og Hellas.

– Det vekkjer uro at meslingsmitte igjen har fått fotfeste. Viss eit høgt nivå av immunisering ikkje blir oppnådd og blir tatt vare på, vil både barn og vaksne lide unødvendig. I nokre tilfelle vil fleire døy, seier avdelingsleiar Gunter Pfaff i Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Ifølgje WHO er det registrert 89.994 meslingtilfelle i 48 europeiske land dei første seks månadene i år. Det er dobbelt så mange som same periode i fjor.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som blir spreidd ved dråpesmitte og gir kraftige symptom på forkjøling, feber og utslett. Virussjukdommen kan førebyggjast med vaksinasjon, men WHO har den siste tida uttrykt bekymring for auka vaksinemotstand i fleire land.

Vaksinen er ifølgje WHO svært effektiv, og organisasjonen oppmodar alle til å sørgje for at dei er tilstrekkeleg vaksinert.

