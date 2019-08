EU-land vil samarbeide tettare om maritim tryggleik

utenriks

EUs utanrikssjef Federica Mogherini seier trusselen mot navigasjonsfridommen til havs og maritim tryggleik aukar, og at tryggleiken blir utfordra av geopolitisk rivalisering, organisert kriminalitet og piratverksemd. Mogherini ser ei større rolle for EU innan maritim sikkerheit, og på det uformelle ministermøtet i den finske hovudstaden presenterte ho ei skisse til eit nytt EU-samarbeid.

– Vi diskuterte eit konsept som går ut på tettare koordinering av det maritime nærværet til medlemslanda i strategisk viktige område og deling av informasjon og analyse, sa Mogherini på ein pressekonferanse etter møtet.

På spørsmål om dette samarbeidet kan vere aktuelt i den spente situasjonen i Persiabukta, sa Mogherini at ideen om det nye konseptet ikkje var knytt til nokon konkrete område. Ho la til at ho reknar med at situasjonen i Persiabukta blir diskutert på det uformelle utanriksministermøtet som starta torsdag.

To ministermøte

Dette vart stadfesta av den finske utanriksministeren Pekka Haavisto, som er vert for det møtet, som også blir halde i Helsingfors.

– Møtet vil i stor grad handle om Midtausten, og Hormuzsundet vil bli diskuterte, sa Haavisto, som hadde besøk av den iranske kollegaen sin Mohammad Javad Zarif førre veke.

– Då han uttrykte motstand mot eit eventuelt EU-oppdrag, sa eg at dersom det ikkje er nokon tryggingsrisiko i Hormuzsundet, er det heller ikkje behov for noko oppdrag. Dessverre er det Iran som utgjer ein trussel, sa Haavisto og viste mellom anna til Stena Impero, det svensk-britiske skipet som nyleg vart tatt i arrest av Irans revolusjonsgarde.

For tidleg

– Det er interessant for heile verdssamfunnet å hindre angrep mot skip i Hormuzsundet, men det er altfor tidleg å spekulere i kva slags form eit eventuelt oppdrag vil ta, sa ministeren på veg inn til opninga av møtet.

Det var heller ingen andre ministrar i andre land som såg ut til å vilje seie noko om kva slags operasjon som kunne vere aktuell. Heller ikkje Latvias utanriksminister Edgar Rinkevics, som understreka at spørsmålet er spesielt viktig for regjeringa hans.

– Vi er spesielt ramma fordi det er ein latvisk borgar blant mannskapet på Stena Impero, påpeika han. Han understreka òg at det er viktig å unngå ei militær eskalering.

