19-åring blir kravd varetektsfengsla etter drap i Malmö

utenriks

Mannen vart arrestert like etter klokka 21 måndag kveld.

Han er sikta for medverknad til drapet på kvinna og medverknad til mordforsøk på ein mann som var saman med kvinna då hendinga fann stad, i tillegg til grovt våpenlovbrot.

Rettsmøtet vil bli halde i Malmö 13.30 torsdag.

Drapsofferet er ein lege i 30-åra, ifølgje fleire medium. Ho gjekk på gata med det vesle barnet sitt i armane då ho vart skoten måndag formiddag.

Barnets far gjekk saman med kvinna. Han er dømd for millionranet av ein pengetransport i Brøndby i Danmark i 2008, ifølgje opplysningar den svensken rikskringkastinga SVT sit på.

Barnefaren skal òg vere dømt for narkotikalovbrot i 2016 og for køyring utan førarkort. Kvinna er ikkje dømd for noko og har ikkje vore knytt til noko kriminelt tidlegare, ifølgje opplysningane SVT har fått.

Førstestatsadvokat Anna Palmqvist trur lovbrotet var meint å ramme barnefaren.

Den sikta 19-åringen var ikkje i Malmö då drapet skjedde, og han nektar straffskuld. Palmqvist meiner likevel det finst skilleg grunn til mistanke. Ifølgje Kvällsposten er bilen som vart brukt til å flykte frå åstaden, registrert på 19-åringen.

(©NPK)