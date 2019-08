Ville elefantar skal ikkje ende i dyrehagen

utenriks

Det vart bestemt tysdag på eit møte mellom dei 180 landa som er knytt til CITES-konvensjonen, mellom dei Noreg. Konvensjonen vart vedtatt i 1975 og blir stadig oppdatert for å verne artar mot utrydding.

Det var heftig diskusjon rundt forslaget om eit forbod mot kjøp og sal av afrikanske elefantar, og det endelege vedtaket er ikkje like strengt som det som først vart foreslått. I spesielle tilfelle skal elefantar kunne flyttast dersom det må til for å verne arten, ei oppmjuking EU gjekk i spissen for.

EU ville eigentleg stemme mot heile forbodet, men vart møtt av eit vell av protestar frå kjendisar som Brigitte Bardot og Judi Dench og den respekterte forskaren Jane Goodall. Dermed gjekk unionen inn for eit kompromiss.

Elefantungar til Kina Zimbabwe var blant dei som ville unngå eit forbod. Landet har fanga over hundre elefantungar og selt dei til kinesiske dyreparkar dei siste sju åra, ifølgje organisasjonen Humane Society International. Styresmaktene meiner dei bør få lov til å tene pengar på dyra. – Styresmaktene har pumpa masse pengar inn i bevaring, men har fått lite igjen. Styresmaktene må handtere konkurrerande sosiale behov, seier Tinashe Farawo, talsmann for Zimbabwes naturverndirektorat. Vedtaket gjeld berre afrikanske elefantar. Asiatiske elefantar nyt allereie godt av eit sterkare internasjonalt vern, ifølgje det danske nyheitsbyrået Ritzau. Eit forslag frå fleire afrikanske land om å mjuke opp forbodet mot handel med elfenbein vart avvist av fleirtalet av CITES-landa.

Sjiraffar får betre vern På møtet i Genève vart det òg vedtatt strengare reglar for kjøp og sal av sjiraffar, sidan populasjonen har krympa med anslagsvis 40 prosent dei siste 30 åra. Det er no under 100.000 sjiraffar igjen, ifølgje Verdens naturvernunion (IUCN).

Eit fleirtal av CITES-landene stemte òg for strengare regulert internasjonal handel av makrellhai, ein populær ingrediens i haifinnesuppe. Dermed kan ikkje makrellhai bli omsett på tvers av landegrenser utan CITES-sertifisering. Noreg stemte imot dette, opplyser WWF Verdsnaturfondet i Noreg.

Organisasjonen peikar òg på at det no blir forbode med kommersiell eksport av saigaantilopen, den einaste antilopearten som finst naturleg i Europa.

(©NPK)