Tre palestinske politibetjentar drepne i eksplosjonar i Gaza

utenriks

Eksplosjonane fann stad med eit times mellomrom ved to ulike sjekkpunkt i Gaza by. To forbipasserande vart skadde.

Talsmannen i Hamas' innanriksdepartement la først skulda på Israel, men sletta raskt fråsegna på Twitter. Israel sjølv seier dei ikkje står bak. Vitne til eksplosjonane påpeikar at dei ikkje såg kampfly i lufta då eksplosjonane skjedde.

Hendingane på tysdag kjem i kjølvatnet av auka spenning mellom Hamas og Israel, som måndag avgrensa gassforsyninga til Gaza etter at fleire rakettar vart skotne derfrå.

